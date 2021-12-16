ВООЗ серйозно стурбована швидким поширенням "Омікрону"

Спеціальний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по боротьбі з COVID-19 Девід Набарро заявив про надзвичайно високу швидкість поширення штаму коронавірусу "омікрон", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас у ВООЗ є достатньо інформації, яка дуже ясно вказує, що цей (штам - ред.) поширюється дуже швидко, з подвоєнням кількості випадків кожні два - три дні" , - заявив він телеканалу Sky News.

Він зазначив, що в таких умовах уникнути високої смертності вдасться лише за великого успіху. За словами Наварро, він "ніколи не був більш стурбованим" коронавірусом, ніж зараз. Він також сказав, що йдеться про "дуже серйозну ситуацію" і тільки про початок "надзвичайного прискорення" поширення хвороби.

Набарро пояснив, що у зв'язку із "омікроном" необхідно продовжувати вакцинувати населення, зокрема розподіляючи бустерні дози вакцин. З іншого боку, необхідно скоротити поширення вірусу з допомогою мінімізації соціальних контактів усім без винятку. Він визнав, що не знає, наскільки серйозною буде ситуація, що складається надалі, але закликав поставитися серйозно до його слів.