До вбивства Кеннеді міг бути причетний Кремль - ЦРУ

Якийсь польський водій посольства СРСР в Австралії нібито повідомив американському диппредставництву, що радянська влада може бути причетна до вбивства президента США Джона Кеннеді. Свідчення були зроблені через два дні після злочину, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це йдеться в розсекречених документах ЦРУ, розміщених на сайті Національного архіву Сполучених Штатів.

Чоловік заявив, що Москва нібито має відношення до вбивства Кеннеді. За його словами, радянський уряд причетний до фінансування злочину.

"Ця людина в процесі обговорення тем, що представляють інтерес для розвідки, торкнулася можливості того, що радянський уряд фінансував вбивство президента Кеннеді" , - йдеться у звіті ЦРУ.

Джерело вказане як "польський водій радянського посольства в місті". У документі також наголошується, що телефонний дзвінок перегукується з анонімним дзвінком, який був зроблений 15 жовтня 1962 року. Відсилання на такі дані є і в інших звітах ЦРУ.

Раніше Національний архів Сполучених Штатів розсекретив документи про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді. Архів містить 1491 документ.