На Херсонщині зафіксували спалах пташиного грипу

Спалах пташиного грипу зафіксували на території Херсонської області – захворіли домашні гуси в селі Геройське. Чотири райони області опинилися в зоні ризику, повідомляє Обозреватель.

За даними місцевих ЗМІ, Миколаївська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби провела відповідні дослідження та грип у птахів підтвердила. В установі зазначили, що причиною могли стати дикі перельотні птахи.

У регіоні скликали засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії. Вона вирішила визначити буферну зону в радіусі трьох кілометрів від осередку пташиного грипу. До зони ризику потрапили чотири райони області – Херсонський, Скадовський, Каховський та Генічеський.

У селі, де виявили спалах пташиного грипу, вживають заходів щодо локалізації та недопущення поширення збудника захворювання. Жителів регіону закликали повідомляти про випадки захворювання свійської птиці.