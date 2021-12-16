У Румунію прибули американські винищувачі

Американські винищувачі F-15 прибули на авіабазу в місті Кимпія-Турзій в Румунії. ВПС США посилять присутність НАТО в регіоні Чорного моря, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це йдеться у заяві Військово-повітряного командування Альянсу. Зазначається, що італійські, румунські та американські ВПС будуть виконувати спільні польоти для захисту повітряного простору союзників по НАТО. Це заплановане розгортання спрямоване на забезпечення повітряної присутності союзників у регіоні Чорного моря.

З 18 по 22 грудня американські та італійські винищувачі Eurofighter будуть здійснювати польоти з румунськими ВПС.

Раніше есмінець з керованими ракетами типу Arleigh Burke ("Арлі Берк") прибув до Констанци (Румунія) із запланованим візитом. Корабель прибув для взаємодії з союзниками і партнерами НАТО.