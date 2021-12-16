У Кабміні поділилися планами будівництва платних автобанів

В Україні буде небагато платних автобанів. Як пояснив заступник міністра фінансів Олександр Кава, площа країни досить велика – і відносно низька щільність населення, повідомляє Обозреватель.

Щоб проєкт дороги був успішним та цікавим для інвесторів, середньорічний середньодобовий трафік має становити не менше ніж 18 тис. авто, а такий рівень є лише на підходах до Києва та деяких міст-мільйонників.

Кава зазначив, що навіть на трасі Київ – Одеса, якщо виміряти в районі Умані, середньодобовий середньорічний трафік буде лише близько 5 тис. авто. А це у 3,5 рази менше, ніж необхідний трафік, сказав заступник міністра в інтерв'ю одному з видань.

"Тому я бачу перспективні проєкти в країні, але це не великі дороги, а нова автомагістраль Київ – Біла Церква, яка могла б бути побудована у варіанті шестисмугової швидкісної дороги з обходами населених пунктів із дозволеною швидкістю руху 130 км на годину. Наявна траса М-05 від Києва до Білої Церкви йде через багато населених пунктів, де немає можливості її розширювати, на жаль. І тому ця ділянка дороги дуже часто стоїть у заторах не лише в години пік, але особливо в період літнього навантаження" , – каже заступник міністра.

За його словами, новий швидкісний шлях дозволив би від Білої Церкви до столиці доїжджати за 30-35 хвилин без порушення швидкісного режиму. Крім того, є перспектива будівництва концесійної дороги від міста Стрий (Львівська область) у напрямку Мукачева через гірський хребет. Кава зазначив, що автобан дозволив би автомобілістам удвічі швидше доїжджати від Львова до Мукачева та долати карпатський хребет. За його словами, буде очевидною економія часу та пального.