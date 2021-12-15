Лідери "Асоційованого тріо" схвалили декларацію ЄС

Лідери країн Асоційованого тріо - України, Молдови та Грузії - привітали підсумкову декларацію саміту Східного партнерства. Про це йдеться у їхній спільній заяві, оприлюдненій у середу, 15 грудня, повідомляє Корреспондент.

"Схваливши довгострокові політичні цілі та новий перелік пріоритетів на період після 2020 року, підтверджуємо нашу тверду прихильність до стратегічної, амбітної та далекоглядної політики Східного партнерства, заснованої на спільних фундаментальних цінностях, взаємних інтересах, на спільній власності та відповідальності" , - вказано у документі.

Автори заяви наголосили, що необхідне посилення співпраці створеної ними ініціативи Асоційоване тріо з ЄС з питань, що становлять спільний інтерес: "зелений" та цифровий переходи, сполучність, енергетична безпека, юстиція та внутрішні справи, стратегічні комунікації та охорона здоров'я.

Також у документі нагадується, що "спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Молдови становлять серйозну загрозу для регіону та Європи загалом".

"Ми знову рішуче засудили явне порушення суверенітету та територіальної цілісності низки держав Східного партнерства, включаючи розпалювання та підтримку конфліктів, використання дезінформації та кібератак, посилення мілітаризації регіону, порушення прав людини або проведення виборів на тимчасово окупованих територіях", - зазначили лідери України, Молдови і Грузії.

Зрештою, сторони підтвердили свою рішучість діяти у напрямку членства в Європейському Союзі та закликали блок підтримати суверенний вибір трьох держав і їхні кроки на шляху до європейської інтеграції.