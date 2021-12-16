На саміті "Східного партнерства" не обговорювали "ПП-2"

Учасники саміту " Східного партнерства "в Брюсселі не обговорювали"Північний потік-2". ЄС має бути готовий до нових варіантів розвитку ситуації, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявила прем'єр-міністра Фінляндії Санну Марін за підсумками саміту"Східного партнерства". Марін повідомила також, що санкції щодо РФ теж не обговорювалися.

"Ми не обговорювали санкції на цьому конкретному рівні, але ми, звичайно, обговорювали в цілому ситуацію з Україною, яка дуже турбує нас, і ми повинні бути готові до різних варіантів розвитку подій в цьому регіоні" , - вказала прем'єр.

Раніше голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен заявила, що всі учасники саміту ЄС- "Східне партнерство" закликали Росію до деескалації на кордоні з Україною.

У свою чергу глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що єдину позицію щодо агресії Росії проти України озвучать на саміті ЄС. Брюссель готовий обговорювати санкції.