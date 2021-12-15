Президент зустрівся з прем'єрами Іспанії та Бельгії

У рамках саміту Східного партнерства у Брюсселі в середу, 15 грудня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з головами урядів Іспанії Педро Санчесом та Бельгії Олександром Де Кроо, повідомляє Корреспондент.

За даними пресслужби глави Української держави, під час зустрічі із прем'єром Іспанії сторони обговорили подальшу співпрацю у перспективних напрямках двосторонньої взаємодії, зокрема у сферах енергетики, харчової переробки та розвитку інфраструктурних проєктів. Також Зеленський повідомив Санчесу, що Київ очікує на підтримку з боку Мадрида в питанні європейської перспективи України.

Під час бесіди з бельгійським прем'єром президент України поінформував Де Кроо про ситуацію з безпекою на сході України та в анексованому Криму і висловив подяку за підтримку з боку Бельгії суверенітету та територіальній цілісності нашої держави.

Також Зеленський запропонував співрозмовнику розглянути можливість участі бельгійських інвесторів та ділових кіл у конкретних інфраструктурних та інших проєктах України. Зрештою, український лідер висловив сподівання, що Брюссель розгляне можливість підтримки європейських прагнень України шляхом укладання двосторонньої угоди.