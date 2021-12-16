Франція на порозі обов'язкової вакцинації - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що країна майже підійшла до обов'язкової вакцинації проти COVID-19, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, "коли вакциновано майже 90% осіб у віці, прийнятному для вакцинації, це означає, що ми цього (обов'язкової вакцинації - ред.) майже досягли".

"Цей вірус адаптується, як усі віруси. Звідси ці нові варіанти, які можуть іноді трохи краще чинити опір, і тоді потрібно зробити інший тип додаткового щеплення, пристосованого до цих варіантів. Так частково надходять щороку з грипом. Щороку знову вакцинуються, щоб отримати вакцину, адаптовану до цього грипу. Можливо, що ми йдемо до цього і з цим вірусом" , - сказав Макрон в інтерв'ю телеканалам TF1 і LCI.

Президент також висловився про вакцинацію дітей, наголосивши, що вона буде необов'язковою, але бажаною.