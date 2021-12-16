Прессекретар генсека ООН пішов на самоізоляцію

Офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заразився коронавірусом. Він пішов на самоізоляцію, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив на брифінгу помічника генсека. У самого генсека негативний результат.

"Я б хотів повідомити, що раніше сьогодні при проходженні тестування на коронавірус в робочих цілях Я отримав позитивний результат. Я перебуваю в тісному контакті з медичною службою ООН і відповідно до діючих правил піду на самоізоляцію. Я повністю вакцинований, зробив також бустерну щеплення. Симптоми слабо виражені, так що я продовжу працювати з дому" , - повідомив він.

В якості запобіжного заходу офіс представника генерального секретаря буде працювати у віддаленому форматі до кінця цього тижня.

Дюжаррік перебував на робочому місці в штаб-квартирі ООН у вівторок і провів брифінг для журналістів.