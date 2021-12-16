Ще чотири країни ЄС розпочали дитячу вакцинацію
Декілька європейських країн почали вакцинувати від COVID-19 дітей віком від 5 до 11 років, повідомляє Укрінформ.
Згідно з інформацією AFP, Німеччина, Іспанія, Греція та Угорщина були серед тих, хто почав у середу робити щеплення дітям молодшого віку.
Міністр освіти Греції Нікі Керамеус була однією з перших, хто прибув до афінської лікарні для вакцинації свого маленького сина, повідомляє державне телебачення. Наразі в країні зареєстровано понад 30 000 записів на COVID-вакцинацію для дітей.
Минулого місяця медичний орган ЄС схвалив вакцинацію медзасобом Pfizer-BioNTech дітей від 5 до 11 років.
Данія, де спостерігається сплеск нових випадків коронавірусу, пов’язаних з новим штамом Омікрон, а також деякі австрійські регіони вже почали пропонувати уколи дітям цієї вікової категорії у листопаді.
Іспанія, яка має один з найвищих в Європі показників вакцинації від COVID-19, заявила, що розпочинає кампанію імунізації дітей віком від 5 до 11 років з метою розірвати ланцюжок зараження «в родинах, школах та громадах».