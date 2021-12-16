Зеленський обговорив з канцлером Австрії інвестиції та торгівлю

У межах саміту Східного партнерства Президент Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Республіки Австрія Карлом Негаммером, повідомляє Укрiнформ.

Як передає пресслужба глави держави, Зеленський привітав Негаммера з призначенням на високу посаду та висловив переконання, що спільне історичне минуле та повага до базових цінностей допоможуть і надалі зміцнювати українсько-австрійське співробітництво.

Як зазначається, перспективність такої співпраці підтверджується результатами офіційного візиту Президента України до Австрії у вересні 2020 року.

«Частина наших домовленостей уже реалізується, оскільки австрійський бізнес визнає позитивний ефект внутрішніх реформ в Україні та відкриває нові перспективи на нашому ринку» , - заявив Зеленський.

Австрія впевнено посідає шосте місце серед найбільших інвесторів в економіку нашої держави. Зростання двосторонньої торгівлі на 63% за останні дев'ять місяців свідчить про високий потенціал її подальшого розвитку.

Зеленський погодився, що співпраця двох країн також сприятиме подальшому просуванню українського бізнесу на внутрішній ринок ЄС, зокрема в межах Східного партнерства. Він також висловив сподівання на фіксацію Австрією європейської перспективи України у спільній декларації.

Президент подякував канцлеру Австрії за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та високо оцінив участь австрійської сторони в установчому саміті Кримської платформи.