Джонсон назвав "світовою катастрофою" напад РФ на Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії до України стане катастрофою для всього світу. За його словами, якщо РФ розпочне повномасштабну війну проти України, то на країну-агресорку чекають серйозні наслідки, повідомляє Сьогодні.

За словами Бориса Джонсона, "якщо Росія буде настільки шаленою та божевільною, щоб наважитися на вторгнення до України", Британія, G7 і загалом світова спільнота запровадять "надзвичайно жорсткий пакет економічних санкцій", пишуть британські ЗМІ.

"Я сказав президенту Путіну, що будь-яка подібна дія була б катастрофічною не лише для Росії та України, а й для всього світу" , — зазначив прем'єр-міністр Великої Британії.

Крім того, Джонсон додав, що "неминучим буде нарощування сил НАТО в периферійних регіонах".

"Ми бачимо, що російські сили зосереджені на українському кордоні, Росія також продовжує кібератаки, спроби вбивств, використовує газ як політичну зброю, утримує незаконну територію в Криму, залякує Захід і втручається у західні вибори" , — сказав Борис Джонсон.

Політик додав, що президент Росії Володимир Путін веде гібридну війну проти Заходу.