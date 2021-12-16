Єврокомісія: РФ у Нормандському форматі - сторона конфлікту

Німеччина і Франція грають у Нормандському форматі роль модераторів і спостерігачів, а Росія є однією зі сторін конфлікту. Про це під час пресконференції у Брюсселі за підсумками саміту Східного партнерства заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

Саме так вона відповіла на запитання журналістів, який формат переговорів з Росією ЄС обиратиме у разі реагування на нову агресію проти України.

«Формат переговорів є дуже чітким. Після анексії Криму Росією був створений Нормандський формат, де Німеччина та Франція є модераторами та спостерігачами, а сторонами конфлікту є Україна і Росія. Ми працюємо в цьому форматі. Я думаю, це і є потрібний формат для цього конфлікту» , - сказала президент Єврокомісії.

Вона підтвердила, що влітку цього року Єврокомісія отримала від Європейської ради завдання розробити різні варіанти дій у разі подальшої агресії Росії проти України, і виконала «домашнє завдання». Тож Євросоюз готовий відповісти на агресивні дії РФ, хоча сподівається, що такого не станеться.