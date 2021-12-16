У Лівії відбувається держпереворот, військові захоплюють держустанови
У лівійській столиці Тріполі ввечері в середу, 15 грудня, озброєні особи захопили палац президента та оточили будівлі уряду і Міністерства оборони, повідомляє Корреспондент.
За даними Sky News Arabia, голову і членів Президентської ради країни евакуювали в безпечне місце після отримання інформації про напади на їхні будинки. Зазначається, що військові, які беруть участь у захопленні держустанов, входять до Батальйону бригади Ас-Самуд. Вони вже заявили, що "президентських виборів у Лівії не буде, і ми закриємо всі державні установи у Тріполі".
Як повідомляють користувачі Мережі, озброєні люди захоплюють усі значні об'єкти інфраструктури. Також у великих містах на заході країни у стан бойової готовності приведено кілька військових формувань. На тлі того, що відбувається, ряд районів Тріполі залишилися без електрики.
У березні в Лівії затвердили склад нового єдиного уряду, мандат якого мав діяти до 24 грудня цього року - до перших в історії країни президентських виборів.
При цьому Держрада Лівії раніше закликала відкласти вибори глави держави до 2023 року через неможливість їх проведення за нинішніх умов. Проблемним питанням стала стаття у виборчому законі, яка дає право балотуватися військовим. Це відкриває шлях до висування фельдмаршала Халіфи Хафтара, який вже тимчасово склав із себе повноваження командувача Лівійської національної армії.