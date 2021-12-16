У Лівії військові захопили палац президента

У лівійській столиці Тріполі ввечері в середу, 15 грудня, озброєні особи захопили палац президента та оточили будівлі уряду і Міністерства оборони, повідомляє Корреспондент.

За даними Sky News Arabia, голову і членів Президентської ради країни евакуювали в безпечне місце після отримання інформації про напади на їхні будинки. Зазначається, що військові, які беруть участь у захопленні держустанов, входять до Батальйону бригади Ас-Самуд. Вони вже заявили, що "президентських виборів у Лівії не буде, і ми закриємо всі державні установи у Тріполі".

Як повідомляють користувачі Мережі, озброєні люди захоплюють усі значні об'єкти інфраструктури. Також у великих містах на заході країни у стан бойової готовності приведено кілька військових формувань. На тлі того, що відбувається, ряд районів Тріполі залишилися без електрики.

???? #Libya- According to local reports, a group of armed gunmen has surrounded the Presidential Council building in #Tripoli.

Photos&vids purported to show armed gunmen posted up around the offices of PM Abdul Hamid Dbeibeh, leader of the Government of National Unity.

???? pic.twitter.com/HRwzjvelgw — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) December 15, 2021

#BREAKING

According to @LibyaReview sources the government building in Libyan capital is currently surrounded.

In this video dozens of armed vehicles can be seen roving the streets of Tripoli.https://t.co/PzK4AXb3CT#Libya #LibyaReview pic.twitter.com/oj3NXDMV6F — Libya Review (@LibyaReview) December 16, 2021

#Libya tekrar sil baştan!



El Samuh Tugay'ı Lideri Salah Badi, Libya'da Cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacağını ve Başkent Trablusgarp'taki tüm kamu kurumlarının kapatılacağını söyledi. #Libya #Trablusgarp pic.twitter.com/uzt3KCvK0R — clicksendromu (@clicksendromu) December 15, 2021

У березні в Лівії затвердили склад нового єдиного уряду, мандат якого мав діяти до 24 грудня цього року - до перших в історії країни президентських виборів.

При цьому Держрада Лівії раніше закликала відкласти вибори глави держави до 2023 року через неможливість їх проведення за нинішніх умов. Проблемним питанням стала стаття у виборчому законі, яка дає право балотуватися військовим. Це відкриває шлях до висування фельдмаршала Халіфи Хафтара, який вже тимчасово склав із себе повноваження командувача Лівійської національної армії.