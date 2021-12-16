На митниці заблокували тони добрива, що застосовується у вибухівках

В Україну намагалися ввезти 24 тонни добрива, яке зловмисники можуть використовувати при терактах. Спробу незаконного ввезення припинили митники Одеської області, повідомляє УНІАН.

Відзначається, що припинена спроба незаконного ввезення в Україну товару подвійного використання – нітрату калію. Згідно з поданими в митницю документами, з Ізраїлю на адресу київського підприємства переміщувався товар "Добрива мінеральні з вмістом двох поживних елементів - азоту і калію", вага вантажу - 24 тонни, інформує прес-служба Одеської митниці.

Фахівці відібрали проби товару. Лабораторні дослідження показали, що це - нітрат калію водорозчинного для використання як мінеральне добриво. Водночас, пояснили в прес-службі, нітрат калію включений в Єдиний список товарів подвійного використання.

"Нітрат калію належить до матеріалів, які за своїми властивостями можуть бути використані в терористичних цілях, імпорт (тимчасове ввезення) зазначеного товару здійснюється за дозволом Держекспортконтролю" , - заявили у відомстві.

Одеська митниця поінформувала Управління СБ України в Одеській області про правопорушення, передбачене ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Вантаж вилучено.