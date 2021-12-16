Силовики України та Туреччини обговорили взаємодію відомств
Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко та заступник генерального директора Головного управління безпеки МВС Турецької Республіки Ерхан Гюльверен обговорили кроки щодо співробітництва та розвитку зв'язків на всіх рівнях, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Взаємодія з правоохоронними органами Турецької Республіки для нас є стратегічно важливою. Адже така співпраця дозволяє ефективно протистояти транскордонній злочинності", - цитує главу Держприкордонслужби України пресслужба відомства.
Гюльверен зазначив, що всі підрозділи, які входять до структури МВС, також готові до взаємодії з українськими прикордонниками. Він висловив підтримку територіальної цілісності України та зазначив, що спільна робота принесе результати для обох сторін.
Дейнеко нагадав, що вже здійснюється взаємодія з Береговою охороною Туреччини як у двосторонньому форматі, так і у рамках Форуму Чорноморського прикордонного співробітництва. Зокрема, за підтримки турецької сторони Україна створила нову робочу групу з протидії контрабанді наркотиків та іншим видам протиправної діяльності в Чорному морі, метою якої є проведення спільного аналізу загроз у Чорному морі та планування подальших заходів щодо їх протидії.
"Водночас, ми зацікавлені у розширенні співпраці у сферах обміну інформацією та досвідом у питаннях здійснення прикордонних процедур, протидії нелегальній міграції, контрабанді та іншим видам протиправної діяльності, підготовки персоналу та запозичити досвід експертного дослідження паспортних документів", - наголосив керівник ДПСУ.
"З урахуванням існуючих загроз прикордонній безпеці та набутого за вісім років війни досвіду ми продовжуємо розвивати як правоохоронну, так і військову складову", - сказав Дейнеко.
Сторони обговорили ситуацію в районі ООС та функціонуванні КПВВ. Крім того, обговорювалося питання пропуску громадян на кордонах обох країн та заходи, що вживаються сторонами для посилення прикордонної безпеки.