Під санкції США потрапили міжнародні мережі наркотрафіку

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 25 фізичних та юридичних осіб із Бразилії, Китаю, Мексики й Колумбії, причетних до масштабних схем контрабанди наркотиків, повідомляє Укрiнформ.

«Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) ввів санкції проти 25 суб’єктів (десяти фізичних та 15 юридичних осіб) у чотирьох країнах» , - вказується в офіційному повідомленні мінфіну США.

При цьому пояснюється, що ці суб’єкти були причетні до розповсюдження заборонених наркотичних речовин і засобів їх виробництва по всьому світу.

Зокрема, санкції введені проти найпотужнішого злочинного угруповання в Бразилії Primeiro Comando Da Capital, яке займається торгівлею наркотиками, вбивствами, відмиванням грошей. Крім того, у чорному списку опинилася компанія з китайського міста Ухань та пов’язані з нею особи, котрі продають (у тому числі до США) фентаніл, анаболічні стероїди та інші синтетичні наркотики.

Під санкції потрапили угруповання та окремі особи із Шанхаю (Китай), а також Мексики й Колумбії, які займаються виробництвом і транспортуванням наркотиків.