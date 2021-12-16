У Білому домі стурбовані напруженістю між Баку та Єреваном

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у середу на зустрічі з головою Ради безпеки Вірменії Арменом Григоряном висловив стурбованість напруженістю між Єреваном та Баку, повідомляє ТАСС.

Про це йдеться у заяві офіційного представника Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн.

"Саліван відзначив прихильність Сполучених Штатів до миру, безпеки і процвітання Вірменії та Закавказзя. Він висловив стурбованість напруженістю між Вірменією та Азербайджаном, що триває, і підкреслив, що будь-які пересування військових поблизу недемаркованих кордонів є провокаційними і безвідповідальними", - йдеться в повідомленні.

Хорн не уточнила, де саме відбулася зустріч.