У Білому домі стурбовані напруженістю між Баку та Єреваном
Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у середу на зустрічі з головою Ради безпеки Вірменії Арменом Григоряном висловив стурбованість напруженістю між Єреваном та Баку, повідомляє ТАСС.
Про це йдеться у заяві офіційного представника Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн.
"Саліван відзначив прихильність Сполучених Штатів до миру, безпеки і процвітання Вірменії та Закавказзя. Він висловив стурбованість напруженістю між Вірменією та Азербайджаном, що триває, і підкреслив, що будь-які пересування військових поблизу недемаркованих кордонів є провокаційними і безвідповідальними",- йдеться в повідомленні.
Хорн не уточнила, де саме відбулася зустріч.
"Помічник американського лідера вітав продовження контактів між сторонами і наголосив на готовності США і надалі надавати підтримку заходам щодо зміцнення довіри, врегулювання в регіоні як на двосторонній основі, так і як співголови Мінської групи ОБСЄ. Салліван вітав вчорашню заяву щодо того, що Туреччина та Вірменія призначать спецпредставників для обговорення процесу нормалізації відносин.Салліван висловив вдячність прем'єр-міністру [Вірменії] Ніколу Пашиняну за участь у "Саміті за демократію" і відзначив нашу тісну співпрацю з реформ, створення демократичних інститутів та економічного розвитку Вірменії", - додала Хорн.