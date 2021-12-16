"Закордонна" спадщина: як отримати майно від іноземних родичів

Несподівані обставини можуть застати не лише у будь-який момент, а і у будь-якому місці. Наприклад, що робити, якщо вам залишили спадщину, яка знаходиться за межами рідної країни, або коли майно в Україні, а спадкодавець – за кордоном, повідомляє Сьогодні.

Разом з експертом із питань спадкування, адвокатом Адвокатського об’єднання "ЛЕКС ПЛЮС" Юлією Самборською спробуємо розібратися у юридичних тонкощах цього процесу.

Для початку процесу оформлення "іноземної спадщини" спадкоємцю слід звернутися до нотаріуса в Україні та отримати свідоцтво про право на спадщину, каже експерт.

Законодавством передбачена чітка форма такого свідоцтва та те, що воно видається для пред'явлення на території тих держав, з якими Україною не укладено міжнародного договору про правову допомогу.

Як отримати свідоцтво?

Для отримання вказаного свідоцтва спадкоємці подають заяву про прийняття або відмову від спадщини за місцем відкриття спадщини.

"Нотаріус повинен перевірити наявність міжнародного договору про правову допомогу, консульської угоди чи конвенції з країною, у якій знаходиться спадщина, та потім підготувати і направити запити до компетентних органів цієї країни. Такі міжнародні документи Україною укладено більше ніж із 20 країнами світу" , – розповідає Юлія Самборська.

Чому важливо з’ясувати наявність міжнародного договору?

Тому що наявність такого документу значно полегшить бюрократичні процедури щодо прийняття спадщини.

Наприклад, між Україною та країнами колишнього СРСР діє Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах.

Вона визначає, що громадяни договірних сторін можуть успадковувати на територіях інших договірних сторін майно або права за законом або за заповітом на рівних умовах і в тому ж обсязі, як і громадяни цієї Договірної Сторони.

Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається також на консульські установи України. Тобто для отримання свідоцтва про право на спадщину чи охорони спадкового майна потрібно звертатись саме туди.

До консульської установи спадкоємцю потрібно надати:

оригінал паспорта для виїзду за кордон (в разі втрати закордонного паспорта заявник має надати внутрішній паспорт громадянина України (оригінал)),

фотокопію першої сторінки закордонного паспорта заявника або ж фотокопії сторінок з відмітками внутрішнього паспорта громадянина України;

копію свідоцтва про смерть спадкодавця;

копію заповіту (за наявності), а також заповнити та надати заяву про відмову чи прийняття спадщини.

"Також важливо не забувати де б не знаходилась спадщина та спадкодавець, для прийняття спадщини є строк, за загальним правилом 6 місяців, пропуск якого без наявності поважної причини може загрожувати спадкоємцю втратою всього спадкового майна" , – попереджає адвокат.

Свідоцтво про спадщину передбачає відомості про спадкоємців і розмір частки у спадковому майні, якщо спадкоємців більше, ніж один.

Труднощі в оформленні спадщини головним чином полягають у визначенні права спадкування, тобто, визначенням за законодавством якої країни відбуватиметься оформлення спадщини.

Законом України регламентовано, що спадкові відносини регулюються правом держави, у якій спадкодавець мав останнє місце проживання, якщо він не зазначив у заповіті державу, громадянином якої він був.

Вибір права спадкодавцем буде недійсним, якщо після складання заповіту його громадянство змінилося.

Також визначено, що спадкування нерухомості регулюється правом держави, на території якої вона розташована, а майно, яке підлягає державній реєстрації в Україні, – правом України.

У випадку, якщо об’єктів нерухомого майна декілька і їхнє місцезнаходження різне, місцем відкриття спадщини є місцезнаходження одного із об’єктів цього майна на вибір спадкоємців.

Місце відкриття спадщини підтверджується:

довідкою житлово-експлуатаційної організації;

довідкою правління житлово-будівельного кооперативу про реєстрацію (постійне місце проживання) спадкодавця;

записом у будинковій книзі про реєстрацію (постійне місце проживання) спадкодавця;

довідкою адресного бюро;

довідкою райвійськкомату про те, що спадкодавець до призову на військову службу проживав за відповідною адресою.

При цьому не слід забувати, що у жодному випадку місце відкриття спадщини не може підтверджуватися свідоцтвом про смерть, наголосила експерт.

"Якщо ж однозначно визначити місце відкриття спадщини на підставі вищезазначених відомостей та/або документів не вдалося, у такому випадку органом, який дасть відповідь на це питання буде суд" , – каже Самборська.

До суду слід звернутись із заявою про встановлення юридичного факту місця відкриття спадщини, але потрібно бути готовим до того, що цей процес триватиме не один рік.

Рішення суду, що набрало законної сили і стане тим документом, який підтвердить місце відкриття спадщини.