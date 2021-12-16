Схожі на банальну застуду: названо симптоми штаму Омікрон

Прояви коронавірусу у разі зараження штамом Омікрон більше схожі на застуду, ніж на COVID-19. Це спричиняє плутанину і призводить до того, що частина інфікувань ним просто не фіксується, повідомляє Обозреватель.

На таку особливість нового варіанта вказав британський вчений, який створив програму для відстеження симптомів коронавірусної хвороби.

Так, професор Тім Спектор каже, що більшість проявів захворювання за штаму Омікрон були такими ж, як і під час банальної застуди: заражені скаржилися на головний біль, біль у горлі, нежить, втому та чхання.

Зважаючи на це, фахівець закликав людей із симптомами застуди, а не лише з класичними проявами коронавірусу, проходити тестування на діагностику хвороби методом ПЛР.