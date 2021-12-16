У Харкові судитимуть водія фури, який збив підлітків

Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до Орджонікідзевського райсуду міста обвинувальний акт щодо 33-річного водія фури, який збив двох підлітків на Великій Кільцевій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За інформацією пресслужби Харківської облпрокуратури, чоловікові інкримінується порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст.286 КК України).

"Наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, водій не зменшив швидкість, не зупинив транспортний засіб та скоїв наїзд на двох 12-річних хлопців, які перетинали проїзну частину за вказаним переходом. Своїми діями водій порушив п. 18.4 правил дорожнього руху України" , - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 4 жовтня, близько 16:45, фура DAF XS збила двох підлітків у районі будинку №3-а на вул.Велика Кільцева в Харкові. Дітей з тяжкими травмами було госпіталізовано до лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Через кілька годин один із підлітків помер.

За фактом ДТП було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами) КК України.