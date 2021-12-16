Курс валют НБУ на 16 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 16 грудня 2021 року
Курс долара у порівнянні з 15 грудня досяг рівня 27.20 за 1 долар.
Євро подорожчав на 9 коп. до 30.62 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.68 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 26 коп. до 36.03 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 6 коп. до 29.40 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 6.62 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27,196 000
|EUR
|Євро
|30.618 600
|RUB
|Рубль
|0.368 460
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.029 300
|CHF
|Швейцарський франк
|29.399 500
|PLN
|Польський злотий
|6.617 200