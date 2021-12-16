Курс валют НБУ на 16 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 16 грудня 2021 року

Курс долара у порівнянні з 15 грудня досяг рівня 27.20 за 1 долар.

Євро подорожчав на 9 коп. до 30.62 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 1 коп. до 3.68 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 26 коп. до 36.03 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 6 коп. до 29.40 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 6.62 за 1 польський злотий.