"Католицьке" Різдво 2021: як святкують

25 грудня Різдво Христове відзначають християни, які дотримуються григоріанського календаря. До них належать католики, протестанти та частина православних вірян, повідомляє Обозреватель.

В Україні ця дата відома як "католицьке" Різдво. Як його святкують і в чому відмінність від православних традицій, читайте далі в матеріалі.

Історія Різдва

25 грудня вважається днем народження Ісуса Христа – ця дата настає через дев'ять місяців після Благовіщення (25 березня), коли архангел Гавриїл повідомив Діві Марії благу звістку про майбутнє народження Спасителя. Офіційно її було встановлено на Третьому Вселенському соборі в Ефесі 431 року.

Народження Ісуса Христа описується в Новому Завіті, в Євангеліях від Матвія та від Луки. Згідно з цими текстами, Ісус Христос народився в Діви Марії у Віфлеємі, коли при владі в Юдеї був жорстокий цар Ірод. На той час у країні проходив перепис населення і кожному слід було з'явитися у своє рідне місто.

Народження Ісуса Христа описується в Новому Завіті. Джерело: Pixabay

Йосип разом з Марією з Назарету попрямували до Віфлеєму. Коли настав час пологів, Марія народила Ісуса Христа в печері й поклала у ясла, тому що в готелі не було місць. Першими поклонитись Сину Божому прийшли пастухи, які дізналися про велику подію від ангела.

У небі засяяла чудова яскрава зірка, яка привела до Спасителя волхвів – мудреців зі Сходу. Як царю, вони піднесли Ісусу дари – золото, ладан та смирну.

Звістку про народження Христа дізнався й Ірод. У страху за свій трон він вирішив знищити Немовля і наказав убити всіх дітей молодше двох років. Ангел, який явився Йосипові, наказав йому з Марією та Ісусом тікати до Єгипту, де сім'я й жила до смерті Ірода.

Як відзначають католицьке Різдво

У четверту неділю до Різдва Христового в католиків починається Адвент – Різдвяний піст, час покаяння та молитви. На відміну від православного посту, в цей час у католиків немає особливих обмежень у їжі, за винятком традиційних одноденних постів по п'ятницях.

24 грудня, в Різдвяний святвечір не можна нічого їсти до першої зірки. Потім сім'ї сідають за вечерю з 12 пісних страв. Перед трапезою кожен читає уривок з Євангелія і звертається з молитвою до Бога.

Вечерю починають з куті, яка в католиків, на відміну від православних, є святковою стравою. Також за столом розламують освячений хліб (облатки) та обмінюються ним, загадуючи бажання. Цей звичай символізує Тайну вечерю, під час якої Ісус ділився їжею з учнями.

Вранці 25 грудня діти знаходять під різдвяною ялинкою подарунки, які приносить Санта-Клаус. У день Різдва вже немає посту – до столу подають індичку та інші м'ясні страви. Також у свято заведено колядувати: діти відвідують сусідів, співають різдвяні пісні та розповідають вірші, за що отримують частування.

У Різдвяний святвечір не можна нічого їсти до першої зірки. Джерело: Pexels

Чому католицьке Різдво відзначається 25 грудня

Насправді й східні, й західні християни відзначають Різдво Христове одного дня – 25 грудня. Проте католицька церква з 1582 року використовує григоріанський календар, який на 13 днів випереджає колишній, юліанський, запроваджений Юлієм Цезарем 45 року до н.е.

Православна ж церква на Константинопольському соборі в 1583 визнала похибку юліанського календаря, але все ж таки вирішила продовжувати його використовувати, оскільки за новим календарем Великдень іноді збігається з єврейським Песахом або випереджає його, що заборонено "Апостольськими правилами".

Католицька церква з 1582 року використовує григоріанський календар. Джерело: Pexels

Тим не менш, основна частина православних церков відзначають Різдво разом з католиками, 25 грудня, за новоюліанським календарем, який зараз збігається з григоріанським. Зі вого боку, Світле Воскресіння Христове всі православні святкують за старим стилем.

Зокрема, 1948 року на Всеправославній нараді було вирішено відзначати Великдень та інші перехідні свята за юліанським календарем, а неперехідні свята – за тим календарем, який використовує конкретна церква.

Що не можна робити на католицьке Різдво

У Різдво заборонені фізична праця, полювання та робота по дому. Вважається також, що таке велике свято не можна зустрічати в брудному та старому одязі.

Крім того, католики вірять, що не можна економити на святкуванні: чим більше витратиш на Різдво – тим більше статків буде наступного року.