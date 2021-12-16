У центрі Києва є ризик повторного провалу асфальту: рух обмежений

На бульварі Шевченка в напрямку Бессарабської площі в Києві в четвер уранці частково обмежено рух транспорту у зв'язку з ризиком повторного обвалу асфальтного покриття через падіння тиску у водопроводі. Про це, з посиланням на КМДА, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На бульварі Шевченка частково обмежено рух у напрямку Бессарабської площі" , – йдеться в повідомленні столичної мерії.

У КМДА наголосили, що обмеження руху спричинене небезпекою повторного обвалу асфальтного покриття через падіння тиску у водопроводі на місці нещодавнього обвалу.

"Аби унеможливити подальші аварії, фахівці ПАТ "АК "Київводоканал" змінюватимуть частину трубопроводу. Нині рух бульваром Шевченка обмежено частково. Але залежно від масштабів робіт можливе повне перекриття проїзду" , – додали в КМДА.

Київавтодор

Як повідомлялося, 12 грудня ввечері через аварію на водопровідних мережах на проїжджій частині бульвару Тараса Шевченка в Києві утворився провал асфальтного покриття, у зв'язку з чим рух всіма смугами бульвару в напрямку вулиці Хрещатик було перекрито. Рух поновили 13 грудня вранці.