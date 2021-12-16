Зеленський попросив ще три країни підтримати вступ України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на саміт "Східного партнерства" у Брюсселі зустрівся з прем’єрами Австрії, Бельгії та Іспанії і на цих зустрічах просив підтримати майбутній вступ України у ЄС, повідомляє Європейська правда.

На зустрічі з прем’єром Бельгії Александром де Кроо Зеленський говорив про безпекову ситуацію на сході України та в окупованому Криму.

"Володимир Зеленський запропонував голові уряду Бельгії розглянути можливість підтримки європейських прагнень України шляхом укладення двосторонньої Декларації про підтримку європейської перспективи нашої держави" , - зазначають у тексті.

Також президент піднімав питання про можливу участь бельгійського бізнесу та інвесторів в інфраструктурних та інших проєктах в Україні.

На зустрічі з прем’єром Іспанії Педро Санчесом Володимир Зеленський розповів про нещодавні євроінтеграційні кроки України і також повідомив про очікування щодо підтримки з боку Іспанії європейської перспективи України на двосторонньому рівні.

Крім того, говорили про економічну співпрацю, зокрема у сферах енергетики, виробництва продуктів харчування та розвитку інфраструктурних проєктів.

Прохання офіційно підтримати майбутнє членство України в ЄС президент підняв також у розмові з канцлером Австрії Карлом Негаммером. Також обговорювали безпекову ситуацію та економічну співпрацю.