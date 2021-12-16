У Києві хочуть збудувати два нові мости через Дніпро

Через пробки в Києві Кабмін хоче побудувати ще два нові мости через Дніпро, повідомляє Autoconsulting.

Про це написав у листі до прем'єр-міністра міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Ще в серпні цього року Державне агентство автомобільних доріг запропонувало міністерству інфраструктури розглянути можливість будівництва у Києві двох нових мостів:

- від вул. Богатирській до вул. Оноре де Бальзака;

- від вул. Столичне шосе до дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський (на ділянці Київ – Бориспіль).

У своєму листі Кубраков поскаржився на затори у столиці. Він повідомив, що київські водії витрачають понад 8,5 днів на рік на стояння в пробках, а збитки від цього обчислюються мільярдами гривень. Через таку ситуацію Київ посідає 7 місце за дорожніми заторами у світі.

Вирішувати цю проблему Міністр інфраструктури пропонує вже зараз. Для цього потрібно заздалегідь опрацювати всі варіанти прокладання доріг, порахувати скільки кожен варіант буде коштувати, виконати передпроектні роботи, вирішити питання із землею та викупити ділянки разом із майном.

Кубраков попросив прем'єр-міністра доручити Міністерству інфраструктури, Державному агентству автомобільних доріг, мерії Києва, Київській обласній державній адміністрації спільно попрацювати над вирішенням цих питань.