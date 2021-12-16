Джамала показала стильний зимовий образ

З настанням холодів питання «що вдягнути?» став актуальним для багатьох жінок. Усі хочуть виглядати стильно, красиво, але при цьому почуватися комфортно. Як одягнутися погодою, але при цьому виглядати ефектно підказала одна з найвідоміших модниць в Україні – співачка Джамала, яка уважно стежить за трендами та активно застосовує їх у своєму гардеробі, повідомляє Clutch.

У мікроблозі Джамали з'явилися нові фотографії. У кадрі співачка позувала у білому об'ємному светрі великої домашньої в'язки та шортах, які доповнила модними черевиками на білій «тракторній» підошві. Особливу увагу співачка приділила аксесуарам – щоб зробити образ більш ошатним Джамала одягла великі сережки з жовтого металу та тонкий ланцюжок із підвіскою. Завершили зимовий аутфіт легке укладання та макіяж.

Варто зазначити, що попри на свою простоту, образ виглядав дуже ефектно.