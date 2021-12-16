Україна наростила імпорт вугілля

У січні-листопаді цього року Україна збільшила імпорт кам'яного вугілля та антрациту на 14,9%, або 2,3 млн т порівняно з тим самим періодом 2020-го. З початку року постачання досягло 17,72 млн т, свідчать дані Держмитслужби, повідомляє UBR.

У грошовому вираженні імпорт зріс на 32,7% і становить $2,07 млрд. Роком раніше Україна закупила вугілля на $1,56 млрд.

Більшість ресурсу надійшло із Росії – 64,67%. Сума поставок за 11 місяців склала $1,34 млрд. Імпорт із США зайняв 19,25% - на $398,19 млн. Казахстан продав вугілля на $220,66 млн, забезпечивши 10,67% поставок. На імпорт із інших країн припало 5,41%. У грошах сума досягла $111,97 млн.

Водночас експорт Україною вугілля становив 4,98 тис. т на $800 тис. Здебільшого ресурс постачали до Словаччини, Угорщини, Болгарії. З початку цього року постачання зросло. У січні-листопаді 2020 року продали 2,35 тис. т на $201 тис.

Нагадаємо, Міністерство енергетики внесло до уряду розпорядження про впровадження для ТЕС та ТЕЦ допоміжної послуги із закупівлі газу для вироблення електроенергії. Передбачається, що скористатися послугою можна буде лише у разі відсутності достатніх запасів на складах тих виробників, основним проектним видом палива яких є вугілля.