Як зустрічати 2022 рік - 5 головних правил
Астрологи кажуть, що наступаючий рік потрібно зустрічати у всеозброєнні - ретельно продумувати новорічне меню, дізнаватися, як наряджати ялинку цього року і підбирати святкове вбрання, повідомляє УНІАН.
Як зустрічати 2022 рік - 5 головних правил
Чорний Водяний тигр - тварина норовлива, тому кожному з нас необхідно бути чемними по відношенню до нього. Астрологи поділилися п'ятьма секретами, знання яких допоможе вам зустріти Новий рік правильно:
- приготуйте різні страви, особливо - м'ясні;
- будьте рішучими, погоджуйтеся на зміни;
- акуратно поводьтеся з вогнем - водяний Тигр його боїться;
- приберіть символіку минулого року;
- обов'язково купіть м'яку іграшку або ялинкова прикраса у вигляді Тигра.
Пам'ятайте про те, що Тигр - активний хижак, якому невідомий страх. Так що, якщо вам запропонують відзначити новорічні свята яскраво - не відмовляйтеся. Кидайте собі виклик і отримуйте всілякі емоції, тоді наступні 365 днів будуть для вас неймовірно щасливими.