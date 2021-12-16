Астрологи кажуть, що наступаючий рік потрібно зустрічати у всеозброєнні - ретельно продумувати новорічне меню, дізнаватися, як наряджати ялинку цього року і підбирати святкове вбрання, повідомляє УНІАН.

Як зустрічати 2022 рік - 5 головних правил

Чорний Водяний тигр - тварина норовлива, тому кожному з нас необхідно бути чемними по відношенню до нього. Астрологи поділилися п'ятьма секретами, знання яких допоможе вам зустріти Новий рік правильно:

приготуйте різні страви, особливо - м'ясні;

будьте рішучими, погоджуйтеся на зміни;

акуратно поводьтеся з вогнем - водяний Тигр його боїться;

приберіть символіку минулого року;

обов'язково купіть м'яку іграшку або ялинкова прикраса у вигляді Тигра.

Пам'ятайте про те, що Тигр - активний хижак, якому невідомий страх. Так що, якщо вам запропонують відзначити новорічні свята яскраво - не відмовляйтеся. Кидайте собі виклик і отримуйте всілякі емоції, тоді наступні 365 днів будуть для вас неймовірно щасливими.