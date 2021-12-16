Топ-10 головних автомобілів українського ринку 2021 року

Рік, що минає, незважаючи на перманентні карантинні обмеження і чіп-кризу, виявився багатим на цікаві новинки, повідомляє Autoconsulting.

Сайт склав рейтинг з нових моделей 2021 року, які вплинули на вітчизняний ринок.

Cupra Formentor

2021-го на українському ринку з'явився новий іспанський преміальний та спортивний бренд Cupra. Він виріс із Seat. Так само, як Lexus з Toyota або Infiniti з Nissan. У Seat вже багато років роблять моделі зі спортивним характером, які мають у назві відмітне позначення Cupra – скорочення від Cup Racing. Тепер Cupra стала окремою маркою, особливістю якої крім спортивності є ще й преміальність. Кореспонденти протестували флагмана модельного ряду Cupra - спортивний кросовер Formentor, і можуть підтвердити, що він цілком може вважатися конкурентом Porsche, при тому, що коштує майже вдвічі дешевше. Принаймні, поки що, і в Україні.

DS 7 Crossback E-Tense

З більш ніж розумними запрошеннями, у 2020-му на українському ринку пропонувалися деякі моделі нового преміального французького бренду DS. Сайт свого часу розповідав про тест кросовера DS 3 Crossback.

2021-го марка DS наочно продемонструвала переваги гібридної силової установки. Серед них – велика потужність, відмінна спортивна динаміка, реальна економічність та преміальна якість їзди. Все це кореспонденти наголосили під час тесту DS 7 Crossback E-Tense. З огляду на слабкий розвиток мережі зарядних станцій для чистих електрокарів, гібриди можуть стати найближчим часом цікавим варіантом для вітчизняних автомобілістів. І з погляду екології, і з позиції економії на паливі.

Hyundai Tucson

Нове покоління Hyundai Tucson може серйозно вплинути на розміщення сил у класі C SUV. Тим більше, що незважаючи на ажіотажний попит на цю модель, поки що імпортеру вдається його задовольняти. Попит цей цілком зрозумілий. Hyundai Tucson має неабиякий дизайн, є вибір силових установок (в тому числі і гібридна версія), непоганий комфорт їзди, маса сучасних технологій та електронних помічників водія, і навіть - реально працюючі елементи автономного управління.

Nissan Leaf

2021 рік став дебютним для офіційної появи в Україні повністю електричного Nissan Leaf. Цю модель можна назвати культовою для любителів електрокарів, адже її багато років завозили до нас б/у та встигли добре розкуштувати. Тому появи нового покоління Nissan Leaf вже офіційно, без перебільшення чекали. Адже тепер власники Ліфів можуть розраховувати не тільки на офіційний якісний сервіс своїх електромобілів, але й на офіційну гарантію. У тому числі - і на акумуляторну батарею Nissan Leaf.

Opel Mokka

Свого часу Opel Insignia стала віхою в історії марки Opel, змінивши ставлення до цих автомобілів. А точніше – ставши першим кроком до повернення колишньої слави марки.

Тепер на ці лаври претендує кросовер Opel Mokka, який з'явився в Україні 2021 року. Він став першим носієм нового яскравого стилю німецького бренду під назвою Opel Vizor. Крім привабливої зовнішності, цей кросовер ще й непогано їздить, і має багато цікавих особливостей. Тому, Opel Mokka цілком може змінити розстановку сил в сегменті B SUV, хоча йому і доведеться конкурувати тут з не менш яскравим і харизматичним "родичем" по Групі Stellantis - Peugeot 2008.

Dangel 4x4

Революційним на вітчизняному ринку легкої комерційної техніки можна назвати появу моделей Peugeot та Citroen з повним приводом Dangel 4x4. Повнопривідними тепер можуть стати і легкі комерційні фургони французьких марок, і каблучки, і пасажирські мікроавтобуси. Залежно від потреб клієнта, повний привід може бути складнішим (з блокуваннями) або - простіше. У певних ситуаціях досить навіть просто збільшеного дорожнього просвіту, який можна замовити. Але в будь-якому випадку, завдяки Dangel 4x4, товар або послуга дістануться споживача практично скрізь, незважаючи на погоду, дорогу або її відсутність. А автомобілі 4х4 збережуть заводську гарантію.

Porsche Taycan

Повністю електричний Porsche Taycan кардинально змінив думку про електромобілі, як про гаджети з відділу електротоварів. Німці показали, що на електротязі можна зробити справжній спорткар, не пожертвувавши при цьому ДНК та характером Porsche.

Renault Express

На появу цього легкого вантажопасажирського фургона очікували з великим нетерпінням і ще більшою побоюванням. Адже Renault Express, який приїхав до України у 2021 році, прийшов на зміну багаторічному лідеру продажу у своєму класі Renault Dokker. Нетерпіння та побоювання були не випадковими. По-перше, переживали, чи не буде Renault Express гірший за "Доккера". А по-друге, - чи не стане він дорожчим. Переживання виявилися марними. На тесті Renault Express показав себе з найкращого боку.

Skoda Octavia

Про те, чому у нас чекали нову Skoda Octavia 8-го покоління, можна навіть не говорити. Це - культова в Україні модель, яка багато років займає лідируючі позиції з продажу. Причому чимало автомобілістів буквально пересідають з одного покоління Skoda Octavia на інше – нове. Сайт відслідковував появу 8-ї Skoda Octavia з її світової прем'єри в Празі. І щойно вона з'явилася в Україні, взяв на тест. Якби не чіп-криза, через яку Skoda Octavia стала дефіцитом, ця модель, напевно, знову зайняла б лідируючі позиції. Що підтверджує черга на неї, яка розтягнулася сьогодні більше ніж на півроку.

Toyota Land Cruiser 300

Ще одна, без перебільшення, культова модель, на яку також з нетерпінням чекали у нас - нове покоління Toyota Land Cruiser під номером 300. Позашляховик з великої літери не розчарував. І не лише на бездоріжжі. Він став динамічнішим, краще управляється і (увага!) – вже не такий ненажерливий.