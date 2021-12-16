Конгресмен США назвав нормою входження російськомовної частини України до складу РФ

Американський конгресмен-республіканець Метт Гетц заявив, що виступає за входження російськомовної частини України до складу Росії. Таку думку він висловив у інтерв'ю Real America's Voice, повідомляє Радио Sputnik.

На думку Гетца, така подія не буде "катаклізмом" і не має жодного значення у житті американців.

"Ви хочете мені сказати, що це катаклізм, який переверне життя американців? Нічого подібного", - уточнив політик в інтерв'ю Real America's Voice.

Також конгресмен зауважив, що санкції Вашингтона будуть виглядати "абсолютно смішно", адже Москва суттєво скоротила свої активи у доларах.

Запис ефіру був спочатку опублікований на сторінці політика в YouTube﻿, проте пізніше відео було видалено.