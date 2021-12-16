День святого Миколая без цукерок: чим замінити традиційні солодощі

Вже зовсім скоро настане День святого Миколая. Одна це не привід балувати дітей цукерками, адже можна обрати більш корисні солодощі, повідомляє Сьогодні.

Як можна замінити традиційні солодощі

Фахівці дають наступні поради:

Замініть шоколад на цукерки з пастили із натурального соку, без цукру.

Замість цукрових льодяників, подаруйте будь-які сухофрукти без додавання цукру.

Пакетований сік чи газовані солодкі напої краще замінити на натуральний морс чи ягідно-фруктовий чай.

Уникайте обробленої та смаженої їжі, як-то пончики та випічка — бісквіти, пиріжки, печиво, крекери, вафлі тощо.

Натомість краще порадуйте дітей свіжими фруктами — яблуками, мандаринами, хурмою, або замороженими чи консервованими фруктами в соку.

Дітям від 2 до 18 років щодня можна вживати не більше 25 грамів цукру. А от до 2 років не рекомендують взагалі давати солодке.

Важливо пам’ятати, що цукор може бути навіть у тих продуктах, які асоціюються зі здоровим харчуванням. Передовсім це стосується йогуртів і соків. Тому будьте уважними, коли формуєте раціон дитини, не робіть поступок, виправдовуючи їх святами.

Зменшуйте споживання "вільного" цукру

Саме через нього ми найчастіше набираємо вагу. А також він може стати причиною порушення обміну речовин, і загрозою розвитку діабету та серцево-судинних захворювань. Солодке також є найбільш поширеною причиною карієсу зубів.

Вільний цукор додається у харчові продукти та напої виробниками, закладами громадського харчування або ж споживачами, а також є присутнім від природи у меді, сиропах, фруктових соках та їх концентратах. Тобто вільний цукор – це той цукор, який ви додали собі в чай або його додав до соусу кухар в кафе, або ж він є складовою частиною рецептури продукту (наприклад, кетчупу).

Скільки можна цукру в день

ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Скільки це? Для людей, які щодня витрачають у середньому 2000 ккал (а це більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя) – до 50 г на добу (10 чайних ложок).

Водночас, разом з експертами ВООЗ рекомендуємо зменшити споживання цукру ще вдвічі – до 25 г (така кількість вільного цукру знаходиться у склянці фруктового соку) або до п’яти чайних ложок на день.