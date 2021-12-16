Шефір займає офіційну держпосаду на громадських засадах

Сергій Шефір обіймає штатну посаду Першого помічника президента на громадських засадах.

Відповідь ОП на інформаційний запит опублікували Українські Новини у Telegram.

"У трудових відносинах з Офісом Президента України С. Шефір не перебуває, посадові обов'язки виконує на громадських засадах" , - йдеться у відповіді ОП.

Він також не склав присягу держслужбовця, оскільки не є ним.

Як зазначили ЗМІ, Шефір не отримує зарплати, не здає декларацію про доходи і не підпадає під закон "Про олігархів". Тобто він не зобов'язаний декларувати зустрічі з ними та з їхніми представниками.

"Посаду він займає, повноваженнями користується, але уникнув усіх антикорупційних обмежень, встановлених законом для держслужбовців. Його не можна оштрафувати, звільнити і навіть притягнути до відповідальності за порушення присяги держслужбовця" , - зазначається в повідомленні.