"Помаранчевих" областей більше немає: регіони поділилися на "жовті" та "червоні"

8 областей залишаються в "червоній" зоні. ﻿Станом на 15 грудня за індикаторними показниками для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 регіони України розподілено на "жовті" та "червоні", повідомляє УНІАН.

"Помаранчева" зона відсутня, днем раніше до неї відносили Одеську та Закарпатську області.

У 8 областях - Волинській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Черкаській та Чернігівській - тримаються показники "червоної" зони. У цих регіонах впродовж останніх днів зависокий коефіцієнт виявлення випадків інфікування.

Показникам "жовтої" зони відповідають всі решта регіонів, а саме - Київ, Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька та Чернівецька області.