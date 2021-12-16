Корнієнко пояснив, чому "Слуги народу" потрапляють у скандали

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко пояснив, чому депутати "Слуги народу" постійно потрапляють у скандали. На його думку, це пояснюється відсутністю політичного досвіду до приходу до влади та невмінням більшості поводити себе під постійною увагою ЗМІ, пише Мілан Лєліч, РБК-Україна.

"Якщо сказати на своєму прикладі і на прикладі ще багатьох колег, які встигли втрапити в скандали, ще коли рейтинги були вище і була довіра більша - ми потрапили в політику з нуля, ми не були політиками" , - сказав Корнієнко.

За його словами, ще однією причиною таких скандалів є раптова популярність людей, які до цього часу не були відомими.