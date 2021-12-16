Apple відклала повернення співробітників до офісу

Американський Apple Inc. знову відклала повернення співробітників до офісу у зв'язку зі зростаючим занепокоєнням поширення нового штаму COVID-19 "омікрон", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Крім того, компанія закрила три роздрібні магазини - два в США і один у Канаді - через високу захворюваність у цих точках.

У середу Apple заявила офісним співробітникам, що їхнє повернення на робочі місця відкладається на невизначений термін, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерело.

Місяць тому головний виконавчий директор компанії Тім Кук говорив, що розраховує на поступове повернення людей до офісу з лютого 2022 року.

Apple намагалася повернути співробітників до офісу у червні та вересні поточного року, а також призначала термін повернення на січень 2022 року, проте щоразу була змушена відмовлятися від своїх планів.