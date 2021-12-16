Apple відклала повернення співробітників до офісу
Американський Apple Inc. знову відклала повернення співробітників до офісу у зв'язку зі зростаючим занепокоєнням поширення нового штаму COVID-19 "омікрон", повідомляє Інтерфакс-Україна.
Крім того, компанія закрила три роздрібні магазини - два в США і один у Канаді - через високу захворюваність у цих точках.
У середу Apple заявила офісним співробітникам, що їхнє повернення на робочі місця відкладається на невизначений термін, пише The Wall Street Journal з посиланням на джерело.
Місяць тому головний виконавчий директор компанії Тім Кук говорив, що розраховує на поступове повернення людей до офісу з лютого 2022 року.
Apple намагалася повернути співробітників до офісу у червні та вересні поточного року, а також призначала термін повернення на січень 2022 року, проте щоразу була змушена відмовлятися від своїх планів.
"Ми регулярно оцінюємо умови і коригуватимемо наші кроки, щоб підтримати благополуччя наших клієнтів і співробітників" , - йдеться в заяві Apple.