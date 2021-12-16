Лежати лежнем - новий тренд молоді у світі

У світі в молоді з’явився новий тренд – мільйони людей по всьому світу показово саботують роботу та звільняються, повідомляє УНІАН.

Молоді люди масово звільняються, зокрема, у США, Німеччині, Японії та в Китаї, йдеться в сюжеті програми "Секретні матеріали" на 2+2. За його даними, в Китаї зародився рух під назвою танг-пінг, що у перекладі означає лежати лежнем.

"Байдикують і в Китаї, там все починалося з жартівливого бунту молоді проти виснажливого графіку роботи у режимі 996 – з 9 до 21 години, а переросло у цілий рух..." , – йдеться в сюжеті.

Китайська влада навіть наказала онлайн-платформам видаляти дописи на підтримку цього руху.

Платформи не встигають за активною молоддю, яка за будь-якої нагоди намагається висловити свою позицію.

ЗМІ повідомляють, що у США з роботи звільнилася рекордна кількість працівників – понад 24 мільйони. Більшість з них досі не працюють. Люди виношували плани на звільнення десятиліттями, і пандемія коронавірусу тільки посприяла цьому.

"Зіткнувшись із перспективою померти, люди почали дивитися на роботу зовсім по-іншому. Фокус змістився із "Я працюю за зарплату" до "Мені потрібна самореалізація" , – вважає керівник консультаційних служб американської компанії з управління досвідом Бенджамін Грейнджер.

Згідно з опитуваннями в США, дві третини людей у віці від 30 до 40 звільнилися з роботи через проблеми із психічним здоров’ям. Серед представників молодшого покоління, яким у середньому виповнилося трохи понад 20 років, 81% безробітних.

"Рухи на кшталт танг-пінга та великих звільнень не висувають конкретних вимог, але ставлять складні запитання. Це може бути хорошим імпульсом, щоб підштовхнути світ до нових парадигм зростання" , – сказав доктор Інституту соціальної антропології Макса Планка Сян Бао.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року. Журналісти дізналися, що пандемія змінила український ринок праці, зокрема, восени 2021 року відсутність щеплення від вірусу стало приводом для того, щоб не взяти людину на роботу, або відсторонити працівника від виконання його обов'язків.