Олександра Заріцька презентувала кліп-сповідь із Мєшковим

Популярна українська співачка, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька презентувала новий кліп на трек "Автовідповідач". Разом з артисткою у головній ролі музичної роботи знявся її партнер із шоу "Танці зі зірками" Юрій Мєшков, повідомляє Обозреватель.

Відповідне відео опублікували на офіційному YouTube-каналі гурту KAZKA. Кліп – це історія про хворобливе розставання, від якого хочеться втекти, але, незважаючи на відстань, чомусь не вдається.

Олександра Заріцька, солістка гурту KAZKA. Джерело: instagram.com/d1ff

"Це своєрідна сповідь. Про втрачене кохання, страхи, вміння прощати і магічний зв'язок між людьми, яку майже неможливо зруйнувати" , – прокоментувала Олександра Зарицька.

Олександра Заріцька розмістила анонс на особистій сторінці в Instagram. Вона опублікувала фото з собою, на яких видно, як артистка помітно схудла.