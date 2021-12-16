Зеленський сьогодні зустрінеться з генсеком НАТО

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 16 грудня, зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це, з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного альянсу, повідомляє Корреспондент.

Деталі зустрічі політиків поки що не розголошуються, проте переговори відбудуться на тлі загострення ситуації навколо кордонів України.

Після зустрічі Зеленський та Столтенберг дадуть спільну пресконференцію, яка транслюватиметься на сайті НАТО.