Ще чотири області можуть вийти з "червоної" зони

Голова МОЗ Віктор Ляшко анонсував вихід з "червоної" зони ще чотирьох областей. У них стабілізувалась ситуація з коронавірусом.﻿ Про це, посилаючись на брифінг міністра, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

"Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області за індикаторами можуть бути виведені з "червоного" рівня епідемічної небезпеки" , - повідомив Ляшко.

Міністерство вже ініціювало скликання комісії ТЕБ та НС для розгляду цього питання та прийняття відповідного рішення, повідомив міністр.

Також він нагадав, що Кабінет міністрів України продовжив дію адаптивного карантину на території України до 31 березня 2022 року, як одного з ефективних методів стримування поширення коронавірусної хвороби.

Скільки областей в "червоній" зоні

Ця зона зараз налічує 8 областей: