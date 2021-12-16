Україна закупить у Pfizer ліки від коронавірусу

Україна підписала договір із компанією Pfizer про основні умови закупівлі інноваційних ліків "Паксловід". Це препарат для амбулаторного лікування хворих з коронавірусною хворобою. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

За його словами, законтрактовано до закупівлі 300 тисяч курсів лікарського засобу.

"Як і анонсував раніше, Україна підписала договір із компанією "Пфайзер" про основні умови закупівлі інноваційних ліків " Паксловід" для амбулаторного лікування хворих з коронавірусною хворобою" , - заявив Ляшко.

Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень, госпіталізації та смертей пацієнтів із COVID-19 з груп ризику.