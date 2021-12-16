Україна до кінця року витратить усі $2,7 млрд від МВФ

Україна витратила $2,45 млрд з отриманих $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду в рамках розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ, SDR) і до кінця року витратить решту суми Про це заявили у пресслужбі Міністерства фінансів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Невикористаний залишок становить 178 219 820 СПЗ. Наступного тижня вони надійдуть до Державної казначейської служби і будуть витрачені. Це близько $250 млн", – повідомили в прес-службі.

Як повідомлялося, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва в серпні оголосила про початок розподілу SDR на $650 млрд, у рамках якого Україна пропорційно до своєї квоти у фонді отримала понад $2,7 млрд (SDR1,9 млрд). Потім Міністерство фінансів конвертувало в долари та євро близько SDR1 млрд для здійснення 29 вересня погашення випущених п'ять років тому під гарантії США євробондів на $1 млрд.

Проте в оприлюдненому в листопаді Меморандумі економічної та фінансової політики з МВФ Україна зазначила, що має намір зберегти половину з $2,7 млрд, одержаних у рамках розподілу СПЗ, як буфер проти майбутніх ризиків.