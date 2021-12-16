Mazda показала оновлений родстер MX-5

Бестселер компанії Mazda – родстер MX-5 Miata – зазнав планового оновлення. Стильний дизайн залишився без змін, але модель технічно серйозно перетворилася, повідомляє Обозреватель.

Найважливішим оновленням культового японського спорткара стала поява технології Kinematic Posture Control (KPC). Вона дозволяє покращити стабільність моделі у повороті.

Найважливішим оновленням культового японського спорткара стала поява технології Kinematic Posture Control. Джерело: Mazda

За словами виробника, система Kinematic Posture Control створює протипідйомну силу, яка під час гальмування притискає машину до дороги. Вона також створює невелике гальмівне зусилля на задньому колесі у процесі проходження поворотів в умовах високого перевантаження. Також система забезпечує найкращу стабільність у віражі на високих швидкостях. На думку творців, новинка ще більше посилює відчуття єдності водія та автомобіля – Jinba-ittai. Крім того, для моделі підготували новий колір Platinum Quartz Metallic та ексклюзивне шкіряне оздоблення Terracotta Nappa.

Для моделі підготували новий колір Platinum Quartz Metallic та ексклюзивне шкіряне оздоблення Terracotta Nappa. Джерело: Mazda

Оновлена модель оснащуватиметься 2-літровою атмосферною "четвіркою" потужністю 183 к.с. У парі з ним працюватиме 6-ступенева механічна або автоматична трансмісія.