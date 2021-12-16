Понад 20 енергоблоків ТЕС не працюють

Через недостачу вугілля цієї зими атомні електростанції працюватимуть на повну, повідомляє Дзеркало тижня.

Міненерго, проваливши план накопичення на зиму хоча б мільйона тонн вугілля, анонсувало плани щодо закупівлі аж трьох мільйонів тонн і передбачувано не впоралися із завданням. У результаті запасів вугілля на станціях у середньому на два-три тижні, штук 20–25 енергоблоків стоять без палива. І якщо минулого року у цей період запаси вугілля складали більше півтора мільйона тонн, то наразі - лише 550 тисяч. Ще півмільйона законтрактовано, при потребі вп’ятеро більше.

Через це узимку АЕС працюватимуть на повну. Кілька тижнів у лютому працюватимуть одразу всі атомні блоки, чого не було просто ніколи. Але кризи не оминути, якщо навіть один чи два блоки зупиняться. Оскільки один непрацюючий блок збільшить витрати вугілля на 10 тисяч тонн на добу.

Частково компенсувати дефіцит вугілля збираються газом. Втім його запасів може не вистачити, а імпортувати газ при нинішніх цінах - надто дорого.