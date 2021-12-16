Здорові суглоби: відновлюючі вправи для будь-якого віку

Суглоби – найважливіша частина опорно-рухового апарату. Вони майже завжди перебувають у русі і постійно відчувають навантаження. Саме тому їх стану потрібно приділяти підвищену увагу і не ігнорувати больові симптоми, що посилаються організмом, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Два найпопулярніші фізіотерапевти Сполучених Штатів, Роберт Шрупп і Бред Хайнек, розробили 15-хвилинний комплекс вправ для здоров'я найпроблемніших суглобів нашого тіла. Ця суглобова гімнастика дозволить позбутися болю в суглобах, запобігти їх ранньому старінню, артриту і артрозу і в перспективі мати здорові суглоби. Комплекс займе всього 15 хвилин, і далі докладніше дивіться у відео, як зміцнити суглоби та зв'язки.