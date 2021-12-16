"Дія" оновила сертифікат для авторизації
Авторизація у застосунку "Дія" за допомогою ID-картки відсьогодні, 16 грудня, здійснюється за новими правилами.
Про це йдеться в повідомлені Мінцифри.
"Сьогодні з 8:00 переходимо на нову кваліфіковану електронну печатку, яка використовується для захисту даних при авторизації через BankID", - повідомили в міністерстві.
Банки перевіряють печатку та передають дані в "Дію". Це дозволяє визначити користувача та підтягнути документи.
Оскільки банки ще оновлюють дані в системі, то під час авторизації протягом дня може виникати помилка.
У Мінцифри радять використовувати інший спосіб — увійти за допомогою чіпа NFC ID-картки.
Як це зробити:
- зайдіть у застосунок та оберіть авторизацію через NFC;
- сфотографуйте зворотню сторону ID-картки;
- потім прикладіть картку до задньої панелі телефону для зчитування даних;
- підтвердіть особу за допомогою Photo ID.