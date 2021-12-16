"Дія" оновила сертифікат для авторизації

"Дія" оновила сертифікат для авторизації
Фото: sluga-narodu.com

Авторизація у застосунку "Дія" за допомогою ID-картки відсьогодні, 16 грудня, здійснюється за новими правилами.

Про це йдеться в повідомлені Мінцифри﻿.

"Сьогодні з 8:00 переходимо на нову кваліфіковану електронну печатку, яка використовується для захисту даних при авторизації через BankID", - повідомили в міністерстві.

Банки перевіряють печатку та передають дані в "Дію". Це дозволяє визначити користувача та підтягнути документи.

Оскільки банки ще оновлюють дані в системі, то під час авторизації протягом дня може виникати помилка.

У Мінцифри радять використовувати інший спосіб — увійти за допомогою чіпа NFC ID-картки.

Як це зробити:

  • зайдіть у застосунок та оберіть авторизацію через NFC;
  • сфотографуйте зворотню сторону ID-картки;
  • потім прикладіть картку до задньої панелі телефону для зчитування даних;
  • підтвердіть особу за допомогою Photo ID.

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