Подарунки на Новий рік: речі, яким завжди будуть раді

Вибрати подарунок на Новий рік не завжди легко. Однак, деякі подарунки будуть доречні практично в будь-якій ситуації. Вони не коштують великих грошей, але зможуть порадувати друзів та близьких, повідомляє Профиль.

Все, що має звичай закінчуватися

Один із найуніверсальніших варіантів – подарувати те, чим користуються всі. Це може бути хороша кава, мило ручної роботи з приємним запахом. Головне - красиво і правильно зробити такий подарунок.

Хороший текстиль нейтральних відтінків

Пухнасті рушники гарної якості завжди будуть доречними. Також підійдуть кашеміровий плед та інший універсальний текстиль.

Оригінальні дрібниці для сервірування

Оригінальні дрібниці для сервірування порадують практично кожну людину. Це може бути підставка-етажерка під закуски, елегантна ложка для кави.

Келихи

Келихи – ще один універсальний подарунок. Їх можна сміливо дарувати, тому що цією річчю користуються майже всі.

Свічки

Свічки можна вибрати лаконічні, мінімалістичних форм та нейтральних кольорів. Цей подарунок може бути чудовим інтер'єрним аксесуаром, який створить додатковий затишок.