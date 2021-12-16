Кличку довіряють більше, ніж Зеленському – опитування

Меру Києва Віталію Кличку довіряє 51% опитаних мешканців, йдеться у результатах опитування Соціологічної групи "Рейтинг". Не довіряють міському голові 48% опитаних, повідомляє Дзеркало тижня.

Водночас президенту Володимиру Зеленському довіряють 39% киян. Не довіряють главі держави 59% респондентів. Ще 33% мешканців столиці висловили довіру п'ятому президенту Петру Порошенку, не довіряють йому 66% городян.

Про довіру до ексспікера парламенту Дмитра Разумкова розповіли 31% респондентів. Не довіряють йому 44% мешканців міста. Сергію Притулі також довіряють 31% мешканців Києва, не довіряють – 49%. Не знають, хто такий Притула 10% респондентів, стільки ж киян не змогли відповісти на запитання.

Опитування було проведено 10-12 грудня серед мешканців Києва від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Усього опитано 2000 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з допомогою комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше ніж 2,2%.